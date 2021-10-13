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Майкл Джордан высказался о фильме «Последний танец» со своим участием

Майкл Джордан высказался о фильме «Последний танец» со своим участием
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Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации Майкл Джордан рассказал, что думает о посвящённом ему и «Чикаго Буллз» документальном фильме «Последний танец».

«Я думаю, все видели моё желание побеждать на постоянной основе. Всякий раз, как я выходил на паркет, я представлял свою семью, «Чикаго Буллз» и НБА — настолько сильным было моё желание победить», — рассказал Джордан в интервью YouTube-каналу USA Today.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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