В ЦСКА рассказали, когда к команде присоединится новичок Кеннет Фарид

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, когда новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид присоединится к клубу.
«Думаю, что Кеннет Фарид прилетит не раньше пятницы. Сейчас с визами и перелётами всё сложно, так что хорошо, если он будет в Москве уже в эту пятницу», — цитирует Ватутина «РИА Новости Спорт».
Фарид провёл восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».
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