Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА рассказали, когда к команде присоединится новичок Кеннет Фарид

В ЦСКА рассказали, когда к команде присоединится новичок Кеннет Фарид
Комментарии

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, когда новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид присоединится к клубу.

«Думаю, что Кеннет Фарид прилетит не раньше пятницы. Сейчас с визами и перелётами всё сложно, так что хорошо, если он будет в Москве уже в эту пятницу», — цитирует Ватутина «РИА Новости Спорт».

Фарид провёл восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021