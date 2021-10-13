В ЦСКА рассказали, когда к команде присоединится новичок Кеннет Фарид

Президент БК ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, когда новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид присоединится к клубу.

«Думаю, что Кеннет Фарид прилетит не раньше пятницы. Сейчас с визами и перелётами всё сложно, так что хорошо, если он будет в Москве уже в эту пятницу», — цитирует Ватутина «РИА Новости Спорт».

Фарид провёл восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».