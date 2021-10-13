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«Парма» и «Автодор» одержали уверенные победы в Кубке Европы ФИБА

«Парма» и «Автодор» одержали уверенные победы в Кубке Европы ФИБА
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Сразу два российских клуба одержали победы в Кубке Европы ФИБА. Пермская «Парма» разгромила чешскую «Опаву» со счётом 106:84 (27:22, 29:25, 27:18, 23:19). Саратовский «Автодор» уверенно переиграл испанскую «Сарагосу» — 100:80 (23:21, 17:26, 28:13, 32:20).

«Парма» сразу захватила лидерство в своём матче, наращивая преимущество в счёте с каждой четвертью. Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал Марекс Мейерис, набравший 18 очков.

Саратовская команда прошла дистанцию матча с «Сарагосой» не так уверенно, уступая в счёте перед большим перерывом. Однако в третьей четверти «Автодор» сумел догнать соперника и выйти вперёд, продолжая наращивать преимущество до финального свистка. Самым результативным игроком саратовчан стал Желько Шакич — 19 очков.

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