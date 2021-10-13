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Леброн Джеймс: мне не понравилась концовка «Игры в кальмара»

Леброн Джеймс: мне не понравилась концовка «Игры в кальмара»
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Звёзды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и Энтони Дэвис на пресс-конференции обсудили концовку популярного сериала «Игра в кальмара». Леброн отметил, что ему не понравилась концовка.

«Мне не по душе концовка. Я понимаю, что они таким образом оставляли «окно» для второго сезона. Но, блин, сядь в этот самолёт уже и лети к дочери. Ты только что выиграл $ 40 млн, что ты делаешь вообще», — сказал Леброн.

«Когда ты победил в игре, можешь легко вернуть дочь. Деньги могли бы решить вопрос», — согласился Дэвис.

Пресс-конференция состоялась после предсезонной игры с «Голден Стэйт Уорриорз», где «Лейкерс» потерпели поражение со счётом 99:111. При этом в составе «Уорриорз» не играли Стефен Карри и Дрэймонд Грин.

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