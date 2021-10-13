«Бруклин» выменял Джеймса Хардена для страховки на случай проблем с Кайри Ирвингом

Стала известна одна из причин, зачем клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» приобретал звёздного Джеймса Хардена. Как рассказал журналист Энтони Пучио, руководство «Нетс» хотело перестраховаться на случай возможных проблем с Кайри Ирвингом.



«Владелец «Нетс» Джозеф Цай находится в Китае и не вернётся в Нью-Йорк в ближайшее время. Тем не менее он активно участвует в ситуации с Ирвингом.



Источники сообщали, что Цай был очень недоволен, когда Кайри Ирвинг покинул команду во время сезона-2021/2022.



Таким образом, обмен Джеймса Хардена не только гарантировал наличие суперкоманды, но и позволил перестраховаться на случай, если Кайри не будет играть. Неважно, по какой причине», — написал Пучио в «Твиттере».