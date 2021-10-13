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«Бруклин» выменял Джеймса Хардена для страховки на случай проблем с Кайри Ирвингом

«Бруклин» выменял Джеймса Хардена для страховки на случай проблем с Кайри Ирвингом
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Стала известна одна из причин, зачем клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Бруклин Нетс» приобретал звёздного Джеймса Хардена. Как рассказал журналист Энтони Пучио, руководство «Нетс» хотело перестраховаться на случай возможных проблем с Кайри Ирвингом.

«Владелец «Нетс» Джозеф Цай находится в Китае и не вернётся в Нью-Йорк в ближайшее время. Тем не менее он активно участвует в ситуации с Ирвингом.

Источники сообщали, что Цай был очень недоволен, когда Кайри Ирвинг покинул команду во время сезона-2021/2022.

Таким образом, обмен Джеймса Хардена не только гарантировал наличие суперкоманды, но и позволил перестраховаться на случай, если Кайри не будет играть. Неважно, по какой причине», — написал Пучио в «Твиттере».

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