Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Реал» победил «Монако», несмотря на 24 очка Джеймса. «Барселона» одолела «Олимпиакос»

«Реал» победил «Монако», несмотря на 24 очка Джеймса. «Барселона» одолела «Олимпиакос»
Комментарии

В регулярном чемпионате Евролиги завершились три матча, в которых не принимали участия российские клубы.

Сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке оказалась сильнее литовского «Жальгириса», встреча завершилась со счётом 73:61 (13:14, 16:13, 17:15, 27:19). Самым результативным игроком матча стал Никола Калинич с 15 очками.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
13 октября 2021, среда. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
73 : 61
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Калинич - 15, Добрич - 13, Митрович - 12, Уолтерс - 11, Давидовац - 7, Холлинс - 5, Иванович - 3, Симонович - 3, Кузмич - 2, Лазаревич - 2, Лазич, Ускокович
Жальгирис: Небо - 14, Гиффей - 11, Лекавичюс - 11, Кавано - 8, Стрелниекс - 6, Улановас - 5, Блажевич - 4, Кальнетис - 2, Лукошюнас, Милакнис, Мудиай, Янкунас

Испанский «Реал Мадрид» дома победил «Монако», матч закончился со счётом 94:86 (30:12, 21:27, 21:26, 22:21). Бывший игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», записал на свой счёт 24 очка.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
13 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 86
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Ябуселе - 18, Эртель - 13, Козёр - 12, Тавареш - 9, Ханга - 9, Пуарье - 8, Тэйлор - 8, Фернандес - 7, Льюль - 4, Уильямс-Госс - 4, Абальде - 2, Алосен
Монако: Джеймс - 24, Hall - 12, Томас - 11, Мотеюнас - 9, Анджушич - 8, Вестерманн - 8, Диалло - 7, Мотум - 5, Грэй - 2, Бутсиэль, Ли, Файе

«Барселона» на домашней площадке одолела греческий «Олимпиакос» в овертайме (10:17, 17:15, 28:15, 12:20, 12:11). Самым результативным игроком матча стал Никола Миротич с 22 очками.

Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
13 октября 2021, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 78
ОТ
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Миротич - 22, Хиггинс - 11, Дэвис - 10, Калатес - 9, Курич - 9, Лапровиттола - 7, Ориола - 7, Йокубайтис - 2, Хэйс - 2, Кайседо, Мартинес, Шмитс
Олимпиакос: Слукас - 14, Везенков - 12, Дорси - 12, Фалль - 11, Маккиссик - 10, Ларенцакис - 6, Уолкап - 6, Жан-Шарль - 5, Мартин - 2, Лунцис, Папаниколау, Принтезис
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021