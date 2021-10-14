«Реал» победил «Монако», несмотря на 24 очка Джеймса. «Барселона» одолела «Олимпиакос»
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В регулярном чемпионате Евролиги завершились три матча, в которых не принимали участия российские клубы.
Сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке оказалась сильнее литовского «Жальгириса», встреча завершилась со счётом 73:61 (13:14, 16:13, 17:15, 27:19). Самым результативным игроком матча стал Никола Калинич с 15 очками.
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
13 октября 2021, среда. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
73 : 61
Жальгирис
Каунас, Литва
Црвена Звезда: Калинич - 15, Добрич - 13, Митрович - 12, Уолтерс - 11, Давидовац - 7, Холлинс - 5, Иванович - 3, Симонович - 3, Кузмич - 2, Лазаревич - 2, Лазич, Ускокович
Жальгирис: Небо - 14, Гиффей - 11, Лекавичюс - 11, Кавано - 8, Стрелниекс - 6, Улановас - 5, Блажевич - 4, Кальнетис - 2, Лукошюнас, Милакнис, Мудиай, Янкунас
Испанский «Реал Мадрид» дома победил «Монако», матч закончился со счётом 94:86 (30:12, 21:27, 21:26, 22:21). Бывший игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», записал на свой счёт 24 очка.
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
13 октября 2021, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
94 : 86
Монако
Монако, Монако
Реал Мадрид: Ябуселе - 18, Эртель - 13, Козёр - 12, Тавареш - 9, Ханга - 9, Пуарье - 8, Тэйлор - 8, Фернандес - 7, Льюль - 4, Уильямс-Госс - 4, Абальде - 2, Алосен
Монако: Джеймс - 24, Hall - 12, Томас - 11, Мотеюнас - 9, Анджушич - 8, Вестерманн - 8, Диалло - 7, Мотум - 5, Грэй - 2, Бутсиэль, Ли, Файе
«Барселона» на домашней площадке одолела греческий «Олимпиакос» в овертайме (10:17, 17:15, 28:15, 12:20, 12:11). Самым результативным игроком матча стал Никола Миротич с 22 очками.
Евролига. Регулярный чемпионат. 3-й тур
13 октября 2021, среда. 22:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
79 : 78
ОТ
Олимпиакос
Пирей, Греция
Барселона: Миротич - 22, Хиггинс - 11, Дэвис - 10, Калатес - 9, Курич - 9, Лапровиттола - 7, Ориола - 7, Йокубайтис - 2, Хэйс - 2, Кайседо, Мартинес, Шмитс
Олимпиакос: Слукас - 14, Везенков - 12, Дорси - 12, Фалль - 11, Маккиссик - 10, Ларенцакис - 6, Уолкап - 6, Жан-Шарль - 5, Мартин - 2, Лунцис, Папаниколау, Принтезис
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