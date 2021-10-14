«Реал» победил «Монако», несмотря на 24 очка Джеймса. «Барселона» одолела «Олимпиакос»

В регулярном чемпионате Евролиги завершились три матча, в которых не принимали участия российские клубы.



Сербская «Црвена Звезда» на домашней площадке оказалась сильнее литовского «Жальгириса», встреча завершилась со счётом 73:61 (13:14, 16:13, 17:15, 27:19). Самым результативным игроком матча стал Никола Калинич с 15 очками.

Испанский «Реал Мадрид» дома победил «Монако», матч закончился со счётом 94:86 (30:12, 21:27, 21:26, 22:21). Бывший игрок московского ЦСКА Майк Джеймс, ныне выступающий за «Монако», записал на свой счёт 24 очка.

«Барселона» на домашней площадке одолела греческий «Олимпиакос» в овертайме (10:17, 17:15, 28:15, 12:20, 12:11). Самым результативным игроком матча стал Никола Миротич с 22 очками.