Предсезонные матчи НБА. «Даллас» выиграл с разницей +68, «Финикс» победил +45

Состоялись 7 предсезонных матчей НБА.

«Финикс Санз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 119:74 (23:11, 36:27, 34:22, 26:14)

Ф: Букер 17, Шэмет 12, Надер 11, Джонсон 11, Макги 10, Смит 9, Эйтон 8 + 11 подборов, Пэйтон 8 + 8 подборов + 9 передач

П: Лиллард 12, Макколлум 10, Ковингтон 10, Смит 9, Нуркич 8 + 13 подборов, Пауэлл 8



«Шарлотт Хорнетс» – «Даллас Маверикс» 59:127 (17:24, 13:37, 11:30, 18:36)

Ш: Букнайт 12, Коди Мартин 11, Ричардс 8 + 9 подборов

Д: Хардуэй 20, Порзингис 17 + 9 подборов, Брансон 13, Браун 12, Дончич 10 + 8 передач



«Орландо Мэджик» – «Бостон Селтикс» 103:102 (24:26, 30:30, 19:23, 30:23)

О: Хэмптон 20 + 8 подборов, Картер 13 + 9 подборов + 5 потерь, Энтони 11, Бамба 10 + 5 блок-шотов, Даутин 10, Мур 10

Б: Несмит 23, Лэнгфорд 12, Пинсон 11, Причард 10, Паркер 10



«Индиана Пэйсерз» – «Мемфис Гриззлиз» 109:107 (28:22, 24:35, 32:33, 25:17)

И: Сабонис 24 + 13 подборов, Дуарте 21, Лэмб 20, Тернер 13

М: Меррилл 30, Уильямс 19, Кончар 16 + 8 подборов + 6 передач, Кларк 11 + 9 подборов



«Нью-Йорк Никс» – «Детройт Пистонс» 108:100 (20:26, 32:30, 30:21, 26:23)

Н: Рэндл 29 + 11 подборов, Гибсон 21 + 9 подборов, Роуз 14, Барретт 12 + 7 подборов + 6 передач, Беркс 12

Д: Грант 18, Джексон 15 + 7 подборов, Ли 14



«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» 108:99 (29:23, 24:25, 31:24, 24:27)

О: Бэйзли 16 + 8 подборов, Дорт 14, Гидди 14, Роби 14, Мэнн 12

Д: Йокич 22 + 12 подборов, Портер 15, Грин 15 + 5 потерь

«Юта Джаз» – «Милуоки Бакс» 124:120 (35:30, 28:31, 32:32, 29:27)

Ю: Батлер 16 + 7 передач, Богданович 14, Конли 13, Митчелл 12, Хьюз 12

М: Миддлтон 25, Яннис Адетокунбо 21, Холидэй 13, Нвора 13, Брук Лопес 11