«Лейкерс» подписали лучшего игрока NCAA 2017 года

«Лос-Анджелес Лейкерс» подписал контракт со свободным агентом защитником Фрэнком Мэйсоном III, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Мэйсон был выбран под 34-м пиком драфта НБА 2017 года клубом «Сакраменто Кингз», в составе которого не смог закрепиться. Мэйсон также непродолжительное время выступал за «Милуоки Бакс» и «Орландо Мэджик». Защитник подписал контракт Exhibit 10 с «Филадельфией Сиксерс» в декабре прошлого года. «Лейкерс» заключили контракт с Мэйсоном на тренировочный лагерь. У «Лос-Анджелеса» есть 13 игроков на гарантинтированных контрактах, поэтому Фрэнк имеет реальный шанс попасть в заявку на сезон с учётом травм Тревора Аризы, Малика Монка и Тэйлена Хортон-Такера.



Мэйсон принял участие в 103 матчах НБА, набирая в среднем 6,7 очка, 2,6 передачи и 2,0 подбора за 15,7 минут. В 2020 году Мэйсон был признан лучшим игроком G-Лиги, а в 2017 стал лучшим баскетболистом NCAA.