Джерри Уэст назвал самого впечатляющего игрока, которого когда-либо видел

Легендарный Джерри Уэст, чей силуэт по-прежнему размещён на логотипе НБА, рассказал, что считает Майкла Джордана самым впечатляющим игроком, которого он когда-либо видел.
«Майкл сделал больше впечатляющих вещей, чем любой баскетболист, которого я когда-либо видел.
Люди не понимают, на что он способен. Джордан был лучшим защитником в лиге, и он был лучшим атакующим игроком», — приводит слова Уэста Fadeaway World.
Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.
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