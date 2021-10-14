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Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия стал MVP тура Евролиги второй раз подряд

Форвард ЦСКА Торнике Шенгелия стал MVP тура Евролиги второй раз подряд
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Тяжёлый форвард ЦСКА Торнике Шенгелия признан MVP 3-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с «Зенитом» (77:67) Шенгелия набрал 33 очка (10/16 двухочковых, 2/4 трёхочковых, 7/11 штрафных) и 8 подборов при рейтинге эффективности 37 баллов. Шенгелия установил карьерный рекорд результативности и повторил рекорд по полезности в Евролиге. Грузинский баскетболист стал MVP тура второй раз подряд. На прошлой неделе он показал эффективность 29 баллов в выездной игре с «Анадолу Эфес» (100:96).

В пятёрку лучших игроков тура также вошли защитник «Монако» Майк Джеймс (34 балла), разыгрывающий «Альбы» Маодо Ло (27 баллов), защитник «Фенербахче» Нандо Де Коло (26 баллов) и форвард «Альбы» Оскар Да Силва (26 баллов).

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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