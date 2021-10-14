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Феноменальный бросок Майка Джеймса с центра площадки — в топ-10 моментов 3 тура Евролиги

Феноменальный бросок Майка Джеймса с центра площадки — в топ-10 моментов 3 тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 3-го тура регулярного чемпионата.

В подборку вошли потрясающее попадание защитника «Монако» Майка Джеймса с центра площадки и его эффектная передача под данк одноклубнику Данте Холлу, мощный блок-шот форварда УНИКСа Джаррелла Брэнтли, сокрушительный данк тяжёлого форварда «Маккаби» Деррика Уильямса, аллей-уп в исполнении его партнёров по команде Джеймса Наннэлли и Матиаса Лессорта, быстрый отрыв баскетболистов «Барселоны» Ника Калатеса и Брэндона Дэвиса. Лучшим моментом тура признана комбинация в исполнении игроков «Альбы» Джалина Смита и Люка Сикмы.

Права на видео принадлежат Евролиге по баскетболу. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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