Гомельский оценил целесообразность расставания ЦСКА с Дэрраном Хиллиардом

Известный комментатор Владимир Гомельский дал комментарий по поводу игрока «Баварии» Дэррана Хиллиарда.

«В ЦСКА Хиллиард играл совсем не так, как в «Баварии». Он не был лидером, ему было комфортно с Джеймсом, убежал в угол и ждал, отдаст ли Джеймс передачу. Если мяч получал, то атаковал спокойно. Мог забить, а мог и не забить. Есть такое общеспортивное выражение: не его команда. Вот ЦСКА не команда Хиллиарда.

А в Баварии, особенно в отсутствие травмированных Лучича и Дедовича, Хиллиард становится первой опцией в атаке. У него получается быть лидером по ощущениям. То есть он ощущает себя сильнейшим игроком команды и играет соответственно этим ощущениям. 2. Замена Хиллиарду в ЦСКА — Григонис. Литовец намного стабильнее по одной только причине — Григонис на площадке делает только то, что умеет делать хорошо. Думаю, что менеджмент клуба принял правильное решение по Хиллиарду», — написал Гомельский на своём сайте.