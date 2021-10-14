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Кайри Ирвинг прояснил свои планы после отстранения из «Бруклина»

Кайри Ирвинг прояснил свои планы после отстранения из «Бруклина»
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг высказался по поводу ситуации с отстранением от матчей предстоящего сезона.

Напомним, из-за отказа от прививки американцу по правилам Нью-Йорка запрещено играть в домашних матчах команды. Клуб принял решение не задействовать баскетболиста во всех встречах предстоящего сезона.

«Конечно же мне не хочется нести финансовые последствия. Но такова реальность, что для того, чтобы находиться в Нью-Йорке и играть, я должен быть вакцинирован. Я выбрал не делать прививку. Это мой выбор, и я прошу всех вас его уважать.

Я собираюсь просто продолжать оставаться в форме, быть готовым играть, быть готовым зажигать со своими товарищами по команде и просто быть частью всего этого. Это не политический вопрос, это не касается НБА, не касается какой-либо организации. Речь идет о моей жизни и моём выборе», — приводит слова Ирвинга ESPN.

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