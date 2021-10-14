Гилберт Аренас: я начинаю ненавидеть всех легенд НБА 1990-х

Трёхкратный участник Матча звёзд НБА Гилберт Аренас ответил на высказывания Денниса Родмана, раскритиковавшего современный баскетбол. Родман заявил, что нынешние баскетболисты не любят играть в контактный баскетбол и плохо подготовлены физически, из-за чего он сейчас доминировал бы в лиге на подборах.



«Знаете, я начинаю ненавидеть всех легенд НБА 1990-х. У нас есть Скотти Пиппен и Деннис Родман, ростом чуть больше двух метров, которые говорят, что могли кого-то остановить в нынешнем баскетболе. В современной игре с таким ростом они могли бы быть лишь невысокими защитниками. Эти парни понятия не имеют об эволюции», — приводит слова Аренаса Fadeaway World.



Ранее Родман заявил, что современные игроки слишком часто бросают мяч в корзину.

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