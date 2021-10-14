Стефен Карри оценил обновлённый состав «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оценил обновлённый состав «Лос-Анджелес Лейкерс». В межсезонье команда Леброна Джеймса усилилась группой звёздных игроков, теперь её состав — самый возрастной в НБА.
«В составе «Лейкерс» много громких имён, которые знают во всей лиге. Много игроков, которые имеют опыт побед или страстно хотят достигнуть успеха. У них имеется большой опыт и талант, плюс огромное поле для самосовершенствования. В межсезонье они сделали всё, что, по их мнению, необходимо для победы в чемпионате. Посмотрим, как они покажут себя на старте сезона», — рассказал Карри на пресс-конференции.
Ранее Майкл Джордан назвал самые многообещающие команды нового сезона НБА, куда включил и «Лейкерс».
Новость по темеМайкл Джордан назвал самые многообещающие команды сезона НБА
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