Звезда «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри оценил обновлённый состав «Лос-Анджелес Лейкерс». В межсезонье команда Леброна Джеймса усилилась группой звёздных игроков, теперь её состав — самый возрастной в НБА.



«В составе «Лейкерс» много громких имён, которые знают во всей лиге. Много игроков, которые имеют опыт побед или страстно хотят достигнуть успеха. У них имеется большой опыт и талант, плюс огромное поле для самосовершенствования. В межсезонье они сделали всё, что, по их мнению, необходимо для победы в чемпионате. Посмотрим, как они покажут себя на старте сезона», — рассказал Карри на пресс-конференции.



Ранее Майкл Джордан назвал самые многообещающие команды нового сезона НБА, куда включил и «Лейкерс».

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