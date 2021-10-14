Стефан Марбэри — Кайри Ирвингу: Мохаммед Али гордился бы тобой
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Экс-игрок Национальной баскетбольной ассоциации Стефан Марбэри высоко оценил решение звезды «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга отказаться от вакцинации против коронавируса. Марбэри сравнил Ирвинга с великим боксёром Мохаммедом Али, который нередко подвергался критике из-за активной общественной деятельности.
«Мохаммед Али гордился бы тобой», — сказал Марбэри, обращаясь к Ирвингу во время эфира в своём «инстаграме».
Напомним, из-за отказа от вакцинации Ирвинг был официально отстранён от всех домашних матчей «Бруклина». В связи с подобной ситуацией клуб решил полностью отстранить своего звёздного баскетболиста. В нынешнем сезоне Кайри не планирует играть и будет только поддерживать форму, несмотря на финансовые потери.
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