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УНИКС разгромно проиграл «Фенербахче» с разницей -39

УНИКС разгромно проиграл «Фенербахче» с разницей -39
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В Стамбуле завершился матч регулярного чемпионата Евролиги между местным «Фенербахче» и казанским УНИКСом. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14). Турецкая команда выиграла второй матч Евролиги из четырёх, УНИКС проиграл третью встречу из четырёх.

Подопечные Велимира Перасовича начали проваливаться уже в первой четверти, которую проиграли с разницей в 13 очков. Во втором игровом отрезке «Фенербахче» нарастил преимущество в счёте до максимально комфортного. У казанской команды по-прежнему ничего не получалось, за третью четверть они и вовсе набрали лишь пять очков. В заключительном игровом отрезке хозяева спокойно довели игру до победы.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
14 октября 2021, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
80 : 41
УНИКС
Казань, Россия
Фенербахче: Шайок - 17, Букер - 16, де Коло - 13, Дювериоглу - 10, Веселы - 6, Полонара - 5, Пьерр - 5, Гудурич - 4, Хазер - 4, Биберович, Махмутоглу, Хенри
УНИКС: Канаан - 10, Браун - 8, Списсу - 5, Хезонья - 5, Джекири - 4, Брэнтли - 3, Воронцевич - 3, Клименко - 2, Браун - 1, Жбанов, Зайцев, Узинский

Самым результативным игроком «Фенербахче» стал Мариал Шайок (17 очков), в составе УНИКСа 10 очков набрал Айзейя Канаан.

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