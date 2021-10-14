УНИКС разгромно проиграл «Фенербахче» с разницей -39

В Стамбуле завершился матч регулярного чемпионата Евролиги между местным «Фенербахче» и казанским УНИКСом. Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14). Турецкая команда выиграла второй матч Евролиги из четырёх, УНИКС проиграл третью встречу из четырёх.
Подопечные Велимира Перасовича начали проваливаться уже в первой четверти, которую проиграли с разницей в 13 очков. Во втором игровом отрезке «Фенербахче» нарастил преимущество в счёте до максимально комфортного. У казанской команды по-прежнему ничего не получалось, за третью четверть они и вовсе набрали лишь пять очков. В заключительном игровом отрезке хозяева спокойно довели игру до победы.
Самым результативным игроком «Фенербахче» стал Мариал Шайок (17 очков), в составе УНИКСа 10 очков набрал Айзейя Канаан.
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