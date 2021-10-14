Паскуаль: игрокам «Зенита» не хватает спокойствия и уверенности

Главный тренер баскетбольного «Зенита» Хавьер Паскуаль подвёл итоги матча с мюнхенской «Баварией» в Евролиге. Встреча завершилась со счётом 79:71 (31:16, 12:19, 11:25, 25:11) в пользу российской команды.



«Хочу сказать спасибо болельщикам за то, что были с нами. Надеюсь, они насладились этой прекрасной игрой. Мы хорошо начали. Первые 19 минут матча сыграли отлично. В последние 45 секунд второй четверти всё изменилось. Упустили один подбор в защите, потом начались проблемы в нападении. «Бавария» реализовала свои моменты, в итоге у них был рывок 5:0. Третья четверть была полностью за соперником, «Бавария» играла лучше, чем «Зенит». Мы были неэффективны под кольцом, на штрафных, на свободных бросках. В четвёртой четверти «Зенит» вернулся в игру. Стали действовать лучше во всех ситуациях. Рад, что в итоге удалось одержать победу.



Доволен ли я действиями разыгрывающих в отсутствие Напьера? Естественно, Шабазз наш главный разыгрывающий. Все команды в сезоне переживают трудности. В такие моменты все игроки должны сделать шаг вперёд. В этом матче Фрэнкамп был очень важен для нас. Кулагин был год вне игры, понятно, что сейчас у него взлёты чередуются с падениями. Но они оба нам очень помогли, как и Билли Бэрон. Все ребята старались.



Проблема с реализацией штрафных бросков? Исходя из моего опыта, штрафные — это такая история: когда один игрок промахивается, мазать начинают все. Сейчас важно восстановиться именно психологически. Мы можем это сделать. Над бросками работаем каждый день, не хватает только спокойствия и уверенности», — цитирует тренера Sportbox.