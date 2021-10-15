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Перасович: УНИКС был ужасен во всех аспектах игры. Прошу прощения у болельщиков

Перасович: УНИКС был ужасен во всех аспектах игры. Прошу прощения у болельщиков
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями после матча с турецким «Фенербахче» в Евролиге. Встреча завершилась разгромной победой «Фенербахче» со счётом 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14).

«Поздравляю «Фенербахче». Сегодня мы были ужасны во всех аспектах игры. В первую очередь испытывали проблемы в нападении. В самом начале мы долго не могли забить даже открытые броски. Когда хозяева стали действовать жёстче, нам оказалось трудно сохранять концентрацию, в том числе и в защите. Это была ужасная игра, и я прошу прощения у болельщиков нашего клуба», — приводит слова специалиста официальный сайт УНИКСа.

Поражение стало для УНИКСа третьим в четырёх матчах нынешнего сезона Евролиги.

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