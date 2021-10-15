Перасович: УНИКС был ужасен во всех аспектах игры. Прошу прощения у болельщиков

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился впечатлениями после матча с турецким «Фенербахче» в Евролиге. Встреча завершилась разгромной победой «Фенербахче» со счётом 80:41 (21:8, 23:14, 17:5, 19:14).



«Поздравляю «Фенербахче». Сегодня мы были ужасны во всех аспектах игры. В первую очередь испытывали проблемы в нападении. В самом начале мы долго не могли забить даже открытые броски. Когда хозяева стали действовать жёстче, нам оказалось трудно сохранять концентрацию, в том числе и в защите. Это была ужасная игра, и я прошу прощения у болельщиков нашего клуба», — приводит слова специалиста официальный сайт УНИКСа.



Поражение стало для УНИКСа третьим в четырёх матчах нынешнего сезона Евролиги.

Новость по теме УНИКС проиграл «Фенербахче» с разницей -39