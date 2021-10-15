Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Предсезонные матчи НБА. «Лейкерс» проиграли шестой раз подряд, «Бруклин» одержал победу

Предсезонные матчи НБА. «Лейкерс» проиграли шестой раз подряд, «Бруклин» одержал победу
Комментарии

Состоялись четыре предсезонных матча НБА. «Лейкерс» уступили «Сакраменто», потерпев шестое поражение подряд в предсезонке.

«Атланта Хоукс» – «Майами Хит» 127:92 (33:17, 34:26, 30:29, 30:20)
А: Янг 27 + 15 передач, Хантер 19, Коллинз 13 + 11 подборов, Хертер 13, Реддиш 12, Капела 10 + 10 подборов
М: Смарт 20, Струс 18 + 9 подборов, Поттер 16 + 16 подборов

«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» 107:101 (27:30, 30:19, 27:26, 23:26)
Б: Харрис 23, Дюрант 19 + 7 подборов, Олдридж 16, Клэкстон 11 + 7 подборов, Миллсэп 10 + 9 подборов, Харден 6 + 14 передач + 5 потерь, Картер 6, Миллс 6
М: Эдвардс 23, Таунс 16 + 8 подборов + 6 передач, Бизли 14, Принс 13

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».

«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» 107:113 OT (30:26, 20:30, 33:21, 19:25, 5:11)
О: Покушевски 22 + 8 подборов, Джером 16 + 7 передач, Мускала 14, Гидди 13 + 9 подборов + 8 передач, Маледон 11 + 7 подборов, Дек 9 + 11 подборов
Д: Ховард 31, Бартон 14, Хайлэнд 13 + 7 передач, Бол 12 + 12 подборов, Чанчар 12

«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» 116:112 (35:23, 36:42, 21:22, 24:25)
С: Фокс 21, Теренс Дэвис 20, Холмс 15 + 10 подборов, Барнс 15, Хилд 13
Л: Джеймс 30 + 6 передач, Уэстбрук 18, Энтони 15, Энтони Дэвис 14 + 12 подборов, Джордан 12 + 11 подборов

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021