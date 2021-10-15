Предсезонные матчи НБА. «Лейкерс» проиграли шестой раз подряд, «Бруклин» одержал победу

Состоялись четыре предсезонных матча НБА. «Лейкерс» уступили «Сакраменто», потерпев шестое поражение подряд в предсезонке.

«Атланта Хоукс» – «Майами Хит» 127:92 (33:17, 34:26, 30:29, 30:20)

А: Янг 27 + 15 передач, Хантер 19, Коллинз 13 + 11 подборов, Хертер 13, Реддиш 12, Капела 10 + 10 подборов

М: Смарт 20, Струс 18 + 9 подборов, Поттер 16 + 16 подборов



«Бруклин Нетс» – «Миннесота Тимбервулвз» 107:101 (27:30, 30:19, 27:26, 23:26)

Б: Харрис 23, Дюрант 19 + 7 подборов, Олдридж 16, Клэкстон 11 + 7 подборов, Миллсэп 10 + 9 подборов, Харден 6 + 14 передач + 5 потерь, Картер 6, Миллс 6

М: Эдвардс 23, Таунс 16 + 8 подборов + 6 передач, Бизли 14, Принс 13

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Бруклин Нетс».

«Оклахома-Сити Тандер» – «Денвер Наггетс» 107:113 OT (30:26, 20:30, 33:21, 19:25, 5:11)

О: Покушевски 22 + 8 подборов, Джером 16 + 7 передач, Мускала 14, Гидди 13 + 9 подборов + 8 передач, Маледон 11 + 7 подборов, Дек 9 + 11 подборов

Д: Ховард 31, Бартон 14, Хайлэнд 13 + 7 передач, Бол 12 + 12 подборов, Чанчар 12



«Сакраменто Кингз» – «Лос-Анджелес Лейкерс» 116:112 (35:23, 36:42, 21:22, 24:25)

С: Фокс 21, Теренс Дэвис 20, Холмс 15 + 10 подборов, Барнс 15, Хилд 13

Л: Джеймс 30 + 6 передач, Уэстбрук 18, Энтони 15, Энтони Дэвис 14 + 12 подборов, Джордан 12 + 11 подборов

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».