Лианджело Болл определился с местом продолжения карьеры

Атакующий защитник Лианджело Болл продолжит карьеру в «Гринсборо Сварм», фарм-клубе «Шарлотт Хорнетс» в G-Лиге, сообщает The Charlotte Observer.
Болл планировал выставиться на драфт G-Лиги, но «Хорнетс» подписали с ним негарантированный контракт и получили права на игрока. Сделка по схеме Exhibit 10 позволит Боллу заработать бонус в размере $ 50 тыс., если он пробудет в «Гринсборо» как минимум 60 дней. Теоретически Лианджело может быть задействован в матчах НБА за основную команду «Шарлотт», где выступает его младший брат Ламело.
Лианджело Болл не попал в тренировочный лагерь «Шарлотт» после того, как выступил за команду в Летней лиге НБА в Лас-Вегасе. «Хорнетс» остались под впечатлением от трудовой этики Лианджело и решили дать ему шанс проявить себя в фарм-команде.
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