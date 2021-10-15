«Нью-Орлеан» получил неутешительные новости по Зайону Уильямсону

Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон не успеет восстановиться к матчу-открытия сезона НБА после межсезонной операции на стопе, сообщает Hoops Rumors.



Состояние 21-летнего Уильямсона будет переоценено через две недели. Перед стартом тренировочного лагеря в конце сентября президент по баскетбольным операциям «Пеликанс» Дэвид Гриффин заявил, что Зайон должен вернуться в строй к началу регулярного чемпионата. «Пеликанс» проведут первый матч нового сезона 20 октября на своей площадке с «Филадельфией Сиксерс».



В прошлом сезоне Уильямсон принял участие в 61 из 72 матчей, набирая в среднем 27 очков, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты при точности 61,1% с игры и 69,8% штрафных.