«Нью-Орлеан» получил неутешительные новости по Зайону Уильямсону
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Тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон не успеет восстановиться к матчу-открытия сезона НБА после межсезонной операции на стопе, сообщает Hoops Rumors.
Состояние 21-летнего Уильямсона будет переоценено через две недели. Перед стартом тренировочного лагеря в конце сентября президент по баскетбольным операциям «Пеликанс» Дэвид Гриффин заявил, что Зайон должен вернуться в строй к началу регулярного чемпионата. «Пеликанс» проведут первый матч нового сезона 20 октября на своей площадке с «Филадельфией Сиксерс».
В прошлом сезоне Уильямсон принял участие в 61 из 72 матчей, набирая в среднем 27 очков, 7,2 подбора и 3,7 передачи за 33,2 минуты при точности 61,1% с игры и 69,8% штрафных.
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