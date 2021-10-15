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ЦСКА следит за ситуацией с отчисленным из НБА игроком

ЦСКА следит за ситуацией с отчисленным из НБА игроком
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Московский ЦСКА наблюдает за положением дел вокруг отчисленного из Национальной баскетбольной ассоциации Луки Вильдосы. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Лука Д'Алессандро.

Игрок не сумел пробиться в состав «Нью-Йорк Никс», не сыграв за команду ни одного матча.

Напомним, 25-летний Вильдоса начинал карьеру в Аргентине. В 2017 году он перешёл в «Басконию» и провёл четыре сезона в Испании. Вильдоса был одним из лидеров команды. В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги он в среднем набирал 10,1 очка, делал 3,4 ассиста, проводя по 25,2 минуты на площадке.

Ранее о возможности перехода в ЦСКА Луки Вильдосы мнением поделился известный комментатор Владимир Гомельский.

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