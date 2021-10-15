ЦСКА следит за ситуацией с отчисленным из НБА игроком
Поделиться
Московский ЦСКА наблюдает за положением дел вокруг отчисленного из Национальной баскетбольной ассоциации Луки Вильдосы. Об этом на своей официальной странице в «Твиттере» сообщил инсайдер Лука Д'Алессандро.
Игрок не сумел пробиться в состав «Нью-Йорк Никс», не сыграв за команду ни одного матча.
Напомним, 25-летний Вильдоса начинал карьеру в Аргентине. В 2017 году он перешёл в «Басконию» и провёл четыре сезона в Испании. Вильдоса был одним из лидеров команды. В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги он в среднем набирал 10,1 очка, делал 3,4 ассиста, проводя по 25,2 минуты на площадке.
Ранее о возможности перехода в ЦСКА Луки Вильдосы мнением поделился известный комментатор Владимир Гомельский.
Комментарии
- 15 октября 2021
-
09:24
-
08:40
-
08:34
-
08:24
-
00:03
- 14 октября 2021
-
23:24
-
22:58
-
22:26
-
22:04
-
21:25
-
20:56
-
19:40
-
18:58
-
17:55
-
16:47
-
16:04
-
15:22
-
15:08
-
14:51
-
14:41
-
14:19
-
12:59
-
11:56
-
10:56
-
09:37
-
09:13
-
08:55
-
08:49
-
00:49
-
00:14
- 13 октября 2021
-
22:56
-
21:52
-
20:39
-
19:58
-
18:26
Партнерский контент