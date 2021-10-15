Кевин Дюрант отреагировал на решение «Бруклина» по Кайри Ирвингу
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Лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант высказался о решении команды не использовать разыгрывающего Кайри Ирвинга в матчах сезона-2021/2022.
«Конечно, я бы хотел, чтобы Кайри был рядом. Я бы хотел, чтобы ничего этого не происходило. Но что есть, то есть. Кайри принял своё решение, а команда — своё.
Сейчас я должен просто сосредоточиться на себе и делать свою работу, а Кайри с клубом сами решат, как поступить в сложившейся ситуации. Я просто хочу, чтобы вся наша команда была вместе. Но не всё в наших силах. Однако я по-прежнему убеждён, что для обеих сторон всё разрешится хорошо», — приводит слова Дюранта ESPN US.
Ранее отказ Ирвинга вакцинироваться от коронавируса прокомментировал известный баскетбольный эксперт Стивен Эй Смит.
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