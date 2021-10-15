Леброн Джеймс отреагировал на заключение сделки на $ 725 млн его компанией

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о заключённой сделке своей развлекательной компанией. Фирма, основанная Леброном и его деловым партнёром, продаёт долю акций группе инвесторов. Как сообщил журналист Джейсон Келли, стоимость сделки составляет около $ 725 млн.
«Разнообразие и расширение возможностей нашей команды — вот над чем мы работаем! Я люблю каждого, кто есть в нашей компании. Безмерно горжусь, что веду вас каждый день», — написал Джеймс в своём «твиттере».
Леброн стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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