Активист BLM: 16 000 копов в Нью-Йорке не вакцинированы, но всё внимание на Кайри Ирвинге

Активист движения BLM Шон Кинг выступил с критическим комментарием относительно ситуации, которая сложилась вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга из-за его отказа вакцинироваться от коронавируса.



«Вот что я скажу по этому поводу. Это возмутительно, более 16 000 сотрудников полиции Нью-Йорка не вакцинированы, но всё внимание сосредоточено исключительно на Кайри Ирвинге. В прошлом году от коронавируса погибло на 400% больше полицейских, чем от огнестрельного оружия. Если Кайри должен сделать прививку, то и полицейские Нью-Йорка тоже должны», — написал Кинг у себя в «твиттере».



Ранее о решении команды не использовать Ирвинга в матчах сезона-2021/2022 высказался лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Новость по теме Кевин Дюрант отреагировал на решение «Бруклина» по Кайри Ирвингу