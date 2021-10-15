Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Активист BLM: 16 000 копов в Нью-Йорке не вакцинированы, но всё внимание на Кайри Ирвинге

Активист BLM: 16 000 копов в Нью-Йорке не вакцинированы, но всё внимание на Кайри Ирвинге
Комментарии

Активист движения BLM Шон Кинг выступил с критическим комментарием относительно ситуации, которая сложилась вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга из-за его отказа вакцинироваться от коронавируса.

«Вот что я скажу по этому поводу. Это возмутительно, более 16 000 сотрудников полиции Нью-Йорка не вакцинированы, но всё внимание сосредоточено исключительно на Кайри Ирвинге. В прошлом году от коронавируса погибло на 400% больше полицейских, чем от огнестрельного оружия. Если Кайри должен сделать прививку, то и полицейские Нью-Йорка тоже должны», — написал Кинг у себя в «твиттере».

Ранее о решении команды не использовать Ирвинга в матчах сезона-2021/2022 высказался лидер «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант.

Новость по теме
Кевин Дюрант отреагировал на решение «Бруклина» по Кайри Ирвингу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021