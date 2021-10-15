ЦСКА собирается предложить Хэкетту контракт на сумму более € 1 млн
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Московский ЦСКА намерен предложить атакующему защитнику Дэниелу Хэкетту новый контракт. Об этом сообщает Sportando.
Речь идёт о соглашении на сумму более миллиона евро. Действующий контракт итальянского баскетболиста с армейцами действует до конца сезона-2021/2022. Обе стороны готовы продолжить сотрудничество, несмотря на появившуяся в СМИ информацию об интересе к игроку со стороны итальянского «Милана».
Дэниел проводит в ЦСКА четвёртый сезон. В прошлом сезоне Хэкетт (с учётом Единой лиги ВТБ и Евролиги) Хэкетт принял участие в 58 матчах (48 в старте), записывая себе в активе средние показатели 10,3 очка, 2,8 подбора и 2,7 передачи за 23,7 минуты на паркете, с реализацией бросков с игры 46,9% и трехочковых 47,6%.
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