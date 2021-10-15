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Потерявший 7 членов семьи из-за COVID-19 Таунс высказался об отказе Ирвинга от вакцинации

Потерявший 7 членов семьи из-за COVID-19 Таунс высказался об отказе Ирвинга от вакцинации
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс поделился мнением о решении разыгрывающего «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинга не вакцинироваться от коронавируса. Ранее Таунс потерял семерых членов семьи из-за COVID-19.

«Я твёрдо верю в вакцину. Мне довелось через многое пройти, и в моём случае было бы странно не быть сторонником вакцины. Но признаюсь, я верю в выбор, и у меня нет проблем с тем, что он у каждого свой. Это право каждого американца. Каждый сам принимает решение, исходя из положения дел в собственной семье. Ничего не имею против этого. Единственное, не нужно потом предъявлять никаких отговорок, почему вакцину получить не удалось. Если кто-то не хочет, то это его выбор», — приводит слова Таунса USA TODAY со ссылкой на nj.com.

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