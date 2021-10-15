Андрей Ватутин: ЦСКА с лета постоянно находится в состоянии выживания

Президент ЦСКА Андрей Ватутин заявил, что клуб вынужден преодолевать множество трудностей.
«Никто не говорил, что будет легко, но я однозначно не могу вспомнить другой сезон с таким большим количеством серьёзных проблем. Намеченный снос УСК ЦСКА, вынужденный переезд в новый офис, соответственно, ремонт нового офиса под нужды клуба, переезд команды в «Баскет-Холл» в Крылатском. Мы там базируемся не одни, есть и другие команды, поэтому пришлось делать даже не ремонт, а строить с нуля раздевалку, тренажёрный зал, кабинеты для врачей, тренеров, помещения для реабилитации и восстановления игроков, оборудовать игровой тренировочный зал, положить и покрасить там паркет. Всё это ещё не завершено до конца. Один переезд равен трём пожарам, так вот у нас этих переездов с учётом перебазирования молодёжного проекта во Дворец спорта на улице Лавочкина три. Можно сказать, всё сгорело девять раз. На фоне всего этого переговоры с МО РФ по поводу строительства нового УСК смотрятся как вишенка на торте проблем.
Сложности со сменой домашней площадки совпали с травмами лидеров команды. И, наконец, серьёзные травмы Николы Милутинова, Марюса Григониса, Торнике Шенгелии. Мы с лета постоянно находимся в состоянии выживания и преодоления трудностей. Но не сдаемся и будем бороться. Хочу сказать спасибо всем сотрудникам клуба, потому что каждый прилагает экстраусилия, пожелать самим себе сил и здоровья, травмированным — выздоровления, а болельщикам — терпения и веры в команду. Уверен, сложности мы рано или поздно преодолеем. Но всем придется крепко сжать зубы и терпеть», — приводит слова Ватутина ТАСС.
ЦСКА в июне прекратил выступление в УСК ЦСКА, который был его домашней ареной с 1979 года. Снос спортивного комплекса уже начался.
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