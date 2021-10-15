Лукич — о матче с «Калевом»: место в таблице не отражает их истинные возможности

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом».



«Положение «Калева» в турнирной таблице Единой лиги ВТБ после трёх поражений не отражает истинные возможности нашего ближайшего соперника. Во всех прошедших матчах они выглядели более чем достойно, просто в решающие моменты не хватало удачи. В последнем матче они обыграли турецкий «Тофаш» в Лиге Чемпионов, показав все свои качества. «Калев» — ещё одна команда из списка наших прямых соперников, при этом ни в коем случае не надо считать нас фаворитом. Это нам всем надо понять», — цитирует Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».



Матч «Нижнего Новгород» — «Калев» состоится 16 октября в 17:00. По итогам трёх туров регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ подопечные Лукича располагаются на седьмой строчке турнирной таблицы, тогда как эстонский коллектив — на десятой.