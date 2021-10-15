ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счётом 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.



Армейцы далеко не сразу захватили преимущество в матче. Наоборот — на протяжении почти всей игры они были вынуждены отыгрываться. В середине третьей четверти ЦСКА и вовсе уступал с разницей в восемь очков.



Всё решилось в четвёртой четверти, где при счёте 71:71 московской команде удался рывок 7:0, который и обеспечил ей итоговую победу.



В составе победителей больше всего очков на счету Уилла Клайберна, набравшего 18 очков. Самым результативным игроком «Црвены Звезды» стал Нейт Уолтерс, в активе которого 16 очков.