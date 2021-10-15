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ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги

ЦСКА обыграл «Црвену Звезду» в матче Евролиги
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ЦСКА одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счётом 78:76 (17:21, 25:21, 15:15, 21:19) в пользу подопечных Димитриса Итудиса.

Армейцы далеко не сразу захватили преимущество в матче. Наоборот — на протяжении почти всей игры они были вынуждены отыгрываться. В середине третьей четверти ЦСКА и вовсе уступал с разницей в восемь очков.

Всё решилось в четвёртой четверти, где при счёте 71:71 московской команде удался рывок 7:0, который и обеспечил ей итоговую победу.

В составе победителей больше всего очков на счету Уилла Клайберна, набравшего 18 очков. Самым результативным игроком «Црвены Звезды» стал Нейт Уолтерс, в активе которого 16 очков.

Евролига. Регулярный чемпионат. 4-й тур
15 октября 2021, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
78 : 76
Црвена Звезда
Белград, Сербия
ЦСКА: Клайберн - 18, Швед - 16, Фойгтман - 12, Боломбой - 11, Лундберг - 8, Курбанов - 5, Антонов - 3, Ухов - 3, Хэкетт - 2, Ивлев, Лопатин, Хоменко
Црвена Звезда: Уолтерс - 16, Кузмич - 14, Калинич - 11, Добрич - 10, Иванович - 10, Холлинс - 5, Митрович - 4, Давидовац - 2, Лазаревич - 2, Симонович - 2, Gušić, Ускокович
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