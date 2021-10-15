Джей Ар Смит — о поступке Кайри Ирвинга: очень горжусь тобой, братан!

Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит поддержал своего бывшего партнёра по команде Кайви Ирвинга, который остаётся одним из немногих игроков Лиги, отказывающихся делать вакцину от коронавируса.



«Очень горжусь тобой, братан!» — написал Джей Ар Смит на своей странице в «Твиттере».



Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в 2020 году в составе «Лейкерс», после чего не выступал в НБА. Атакующий защитник полностью пропустил прошлый сезон. 35-летний Смит остаётся невостребованным на рынке свободных агентов НБА.



«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не получит возможность полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.