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Джей Ар Смит — о поступке Кайри Ирвинга: очень горжусь тобой, братан!

Джей Ар Смит — о поступке Кайри Ирвинга: очень горжусь тобой, братан!
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Чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Ар Смит поддержал своего бывшего партнёра по команде Кайви Ирвинга, который остаётся одним из немногих игроков Лиги, отказывающихся делать вакцину от коронавируса.

«Очень горжусь тобой, братан!» — написал Джей Ар Смит на своей странице в «Твиттере».

Джей Ар Смит стал чемпионом НБА в 2020 году в составе «Лейкерс», после чего не выступал в НБА. Атакующий защитник полностью пропустил прошлый сезон. 35-летний Смит остаётся невостребованным на рынке свободных агентов НБА.

«Бруклин» отстранил Ирвинга до тех пор, пока он не сможет принимать участие в домашних матчах НБА. Ирвинг не будет играть и тренироваться с «Нетс», пока не получит возможность полноценно выступать за команду. Для этого баскетболист должен вакцинироваться от коронавируса или надеяться на то, что власти Нью-Йорка смягчат антикоронавирусные меры и позволят спортсменам без прививки посещать объекты в городе.

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