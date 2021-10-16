Шакил О'Нил сделал себе необычную причёску

Знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил оригинальным способом поздравил с днем рождения телеведущего ESPN Стивена Эй Смита. Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации сделал себе причёску, похожую на ту, что уже долгие годы носит Эй Смит.
«Поздравляю моего хорошего друга с днём рождения. Буду теперь с такой прической весь сезон. Все потому, что ты у меня самый любимый парень. Люблю вас, молодой человек. Ой, в смысле, старый человек», — написал Шак под фотографией.
Фото доступно на официальной странице Шакила О'Нила в «Инстаграме».
Фото доступно на официальной странице Стивена Эй Смита в «Инстаграме».
О'Нил — один из самых доминирующих центровых в истории НБА. Кроме завоевания четырёх титулов, он получал награду MVP сезона, трижды становился MVP финала НБА и 15 раз участвовал в Матче всех звёзд. В составе сборной США Шакил стал чемпионом мира и олимпийским чемпионом.
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