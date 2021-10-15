Итудис назвал матч, в котором Фарид сможет дебютировать за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, когда новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид сможет дебютировать за новую команду.



«Кеннет Фарид уже в Москве. В субботу игрок пройдёт обследование. В воскресенье, скорее всего, уже будет тренироваться.



Рассчитываем на него в матче с «Пармой», который состоится в понедельник. У игрока уже имеются конспекты схем команды, которые ему выслал тренерский штаб», — цитирует Итудиса «Матч ТВ».



Фарид провёл восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».

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