Итудис назвал матч, в котором Фарид сможет дебютировать за ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, когда новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид сможет дебютировать за новую команду.
«Кеннет Фарид уже в Москве. В субботу игрок пройдёт обследование. В воскресенье, скорее всего, уже будет тренироваться.
Рассчитываем на него в матче с «Пармой», который состоится в понедельник. У игрока уже имеются конспекты схем команды, которые ему выслал тренерский штаб», — цитирует Итудиса «Матч ТВ».
Фарид провёл восемь сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации, в которых набирал в среднем 11,4 очка и 8,1 подбора. В свой последний год в лиге он выступал за «Хьюстон Рокетс» и «Бруклин Нетс». Всего в НБА Кеннет отыграл 478 матчей. Игрок был выбран на драфте 2011 года в первом раунде под общим 22-м номером командой «Денвер Наггетс». В её составе он выступал до сезона-2018/2019, когда вместе с Дэрреллом Артуром был обменян в «Бруклин Нетс».
- 16 октября 2021
-
00:08
- 15 октября 2021
-
23:44
-
22:46
-
22:31
-
21:55
-
20:04
-
19:25
-
19:19
-
19:10
-
17:23
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
14:00
-
13:16
-
11:55
-
10:35
-
09:24
-
08:40
-
08:34
-
08:24
-
00:03
- 14 октября 2021
-
23:24
-
22:58
-
22:26
-
22:04
-
21:25
-
20:56
-
19:40
-
18:58
-
17:55
-
16:47
-
16:04
-
15:22
-
15:08