Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига. «Милан» нанёс «Эфесу» четвёртое поражение кряду, «Реал» разгромил «Панатинаикос»

Евролига. «Милан» нанёс «Эфесу» четвёртое поражение кряду, «Реал» разгромил «Панатинаикос»
Комментарии

Завершились три матча четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Олимпиакос» дома крупно победил «Жальгирис» — 83:68 (12:23, 24:16, 27:10, 20:19). В составе хозяев лучшими по результативности стали Костас Слукас (17 очков), Яннулис Ларенцакис (13 очков) и Александар Везенков (12 очков). У «Жальгириса» выделились Эммануэль Мудиай (19 очков) и Артурас Милакнис (14 очков).

«Милан» обыграл «Анадолу Эфес» — 75:71 (16:21, 26:15, 21:13, 12:22). Малкольм Дилэйни (16 очков) и Девон Холл (13 очков) набрали лучшую статистику у победителей, Василие Мицич (17 очков) и Шейн Ларкин (13 очков, 9 подборов) — у проигравших. «Эфес» начал сезон с результатом 0-4.

«Реал» разгромил «Панатинаикос» — 88:65 (30:18, 12:12, 20:20, 26:15). Уолтер Тавареш (17 очков, 9 подборов), Альберто Абальде (16 очков) и Гершон Ябуселе (14 очков, 7 подборов) стали лучшими в составе победителей. У «Панатинаикоса» 18 очков набрал Дэрил Мэйон.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021