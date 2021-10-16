Евролига. «Милан» нанёс «Эфесу» четвёртое поражение кряду, «Реал» разгромил «Панатинаикос»

Завершились три матча четвёртого тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Олимпиакос» дома крупно победил «Жальгирис» — 83:68 (12:23, 24:16, 27:10, 20:19). В составе хозяев лучшими по результативности стали Костас Слукас (17 очков), Яннулис Ларенцакис (13 очков) и Александар Везенков (12 очков). У «Жальгириса» выделились Эммануэль Мудиай (19 очков) и Артурас Милакнис (14 очков).
«Милан» обыграл «Анадолу Эфес» — 75:71 (16:21, 26:15, 21:13, 12:22). Малкольм Дилэйни (16 очков) и Девон Холл (13 очков) набрали лучшую статистику у победителей, Василие Мицич (17 очков) и Шейн Ларкин (13 очков, 9 подборов) — у проигравших. «Эфес» начал сезон с результатом 0-4.
«Реал» разгромил «Панатинаикос» — 88:65 (30:18, 12:12, 20:20, 26:15). Уолтер Тавареш (17 очков, 9 подборов), Альберто Абальде (16 очков) и Гершон Ябуселе (14 очков, 7 подборов) стали лучшими в составе победителей. У «Панатинаикоса» 18 очков набрал Дэрил Мэйон.
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