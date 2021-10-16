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У Итудиса бушевали эмоции, чирлидерши зажигали на трибуне. Лучшие фото победы ЦСКА

У Итудиса бушевали эмоции, чирлидерши зажигали на трибуне. Лучшие фото победы ЦСКА
ЦСКА — «Црвена Звезда»
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15 октября в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче четвёртого тура чемпионата Евролиги ЦСКА одержал победу над «Црвеной Звездой». Встреча завершилась со счётом 78:76.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, когда новобранец московского ЦСКА Кеннет Фарид сможет дебютировать за новую команду.

«Кеннет Фарид уже в Москве. В субботу игрок пройдёт обследование. В воскресенье, скорее всего, уже будет тренироваться.

Рассчитываем на него в матче с «Пармой», который состоится в понедельник. У игрока уже имеются конспекты схем команды, которые ему выслал тренерский штаб», — цитирует Итудиса «Матч ТВ».

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Црвена Звезда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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