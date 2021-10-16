«Орландо» выдал центровому контракт на $ 50 млн

«Орландо Мэджик» подписал четырёхлетнее продлении контракта на $ 50 млн с центровым Уэнделлом Картером-младшим, сообщает инсайдер Шэмс Чарания на своей странице в «Твиттере».
Картер перешёл в «Орландо» из «Чикаго Буллз» в результате обмена с участием Николы Вучевича перед дедлайном в марте 2021 года. Картер набирал в среднем 11,7 очка, 8,8 подбора и 1,6 передачи в 22 матчах в составе «Мэджик».
Картер был выбран «Буллз» под 7-м номером на драфте НБА 2018 года. «Чикаго» решил обменять его на Вучевича, поскольку хотел досрочно завершить перестройку и приобрести опытного центрового для борьбы за плей-офф. В составе «Орландо» на позиции центрового выступает выбранный под пятым пиком драфта-2018 Мо Бамба, который, вероятно, будет сменщиком Картера и вряд ли получит крупное продление контракта.
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