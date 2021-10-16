Предсезонные матчи НБА. «Голден Стэйт» разгромно выиграл, Карри набрал 41 очко за 30 минут

Состоялись 8 заключительных предсезонных матчей НБА.
«Майами Хит» – «Бостон Селтикс» 121:100 (28:34, 31:21, 28:26, 34:19)
М: Хирроу 29, Батлер 25, Адебайо 17 + 7 подборов + 6 потерь
Б: Тейтум 23 + 8 подборов + 6 потерь, Лэнгфорд 18, Шрёдер 13 + 6 передач
«Детройт Пистонс» – «Филадельфия Сиксерс» 112:108 (29:26, 37:29, 25:27, 21:26)
Д: Грант 24 + 8 подборов, Стюарт 17 + 12 подборов
Ф: Драммонд 17 + 7 подборов, Макси 16
«Индиана Пэйсерз» – «Кливленд Кавальерс» 94:110 (26:35, 21:25, 20:23, 27:27)
И: Битадзе 18, Джексон 12, Сабонис 10, Тернер 10
К: Осман 14, Уэйд 12 + 7 подборов, Баллок 12, Лав 10
«Нью-Йорк Никс» – «Вашингтон Уизардс» 115:113 (15:26, 34:34, 26:30, 40:23)
Н: Роуз 28 + 6 передач, Рэндл 21 + 10 подборов, Барретт 18
В: Нето 25, Динуидди 17, Аарон Холидэй 14 + 7 подборов, Гэффорд 12 + 10 подборов + 4 блок-шота
«Чикаго Буллз» – «Мемфис Гриззлиз» 118:105 (28:35, 27:18, 27:28, 36:24)
Ч: Лавин 31 + 6 передач + 5 потерь, Вучевич 23 + 8 подборов, Дерозан 19
М: Джарен Джексон 29 + 7 подборов, Морант 17 + 6 потерь, Адамс 10 + 9 подборов
«Милуоки Бакс» – «Даллас Маверикс» 103:114 (29:30, 21:37, 27:24, 26:23)
М: Яннис Адетокунбо 26 + 10 подборов, Нвора 15
Д: Брансон 17, Берк 14, Пауэлл 12
«Сан-Антонио Спёрс» – «Хьюстон Рокетс» 126:98 (30:21, 35:28, 31:30, 30:19)
С: Мюррей 20 + 7 подборов + 7 передач, Уайт 20 + 6 передач, Макдермотт 16
Х: Вуд 19 + 19 подборов + 6 потерь, Грин 16, Портер 16, Шенгюн 15 + 12 подборов
«Голден Стэйт Уориорз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» 119:97 (17:27, 38:24, 43:26, 21:20)
Г: Стефен Карри 41 + 9 подборов, Пул 16, Бьелица 12, Грин 10 + 7 передач
П: Макколлум 26, Пауэлл 18, Нуркич 11 + 10 подборов
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Голден Стэйт Уорриорз».
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