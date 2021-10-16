Димитрис Итудис отреагировал на потерю Шенгелии, Милутинова и Григониса из-за травм

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился мнением о ситуации с травмированными игроками Торнике Шенгелией, Николой Милутинов и Марюсом Григонисом.
«По Токо мы не поняли, что с ним случилось во время матча. После игры он особо ничего не чувствовал, проснулся на следующий день с болью в плече, и мы не знаем, чем эта боль была вызвана. Сейчас он более-менее двигает рукой, и мы надеемся, что серьёзной травмы у него нет, он обойдётся консервативным лечением. Токо старательный парень, будем пытаться вернуться в игру как можно скорее, но на его восстановление понадобится, безусловно, время.
Что касается Николы, его восстановление проходит довольно хорошо, он очень много работает с физиотерапевтами, и мы надеемся, что он довольно скоро сможет вернуться к работе. У Григониса родился сын, и он слетал в Литву, чтобы его увидеть. После этого он вернулся и сыграл с «Миланом». В той игре он получил удар в спину, после чего у него случился мышечный спазм. Дело не только в спазме, у него искривление позвоночника, что, наверное, играет свою роль, поэтому он быстро восстановиться не смог. Его восстановление идет своим чередом, и мы надеемся, что в воскресенье-понедельник он начнет тренироваться.
Что касается вообще ситуации с травмированными, то мы очень много говорим о том, что из-за этих потерь у нас закалилась и объединилась команда. Для нас важно не кто отсутствует, а кто присутствует. У нас не хватает трех игроков стартовой пятёрки, но те, кто есть, по-настоящему нам помогают, и мы считаем, что нам это вернется добром», – приводит слова Итудиса ТАСС.
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