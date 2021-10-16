3-кратный олимпийский чемпион Кшишевски: 4 билета на мой последний матч проданы за $ 1 млн

Главный тренер университета Дьюк, экс-наставник сборной США Майк Кшишевски рассказал, что один болельщик потратил $ 1 млн за 4 билета на его последний матч. Специалист заявил, что готов окончательно завершить тренерскую карьеру, что и подогрело спрос на билеты.

Как сообщил Майк, некий человек, оставшийся анонимным получил эти четыре билета на аукционе V Foundation. 74-летний Кшишевски завершит карьеру после сезона-2021/2022, последний домашний матч под его руководством «Дьюк» проведёт 5 марта с «Северной Каролиной».



«Мне посчастливилось быть участником аукциона V Foundation. Так вот, первым предметом торгов были четыре билета на этот матч, и они ушли за за $ 1 млн», — сказал Кшишевски в эфире ACC Network.



Кшишевски руководит командой Дьюка с 1980 года. Кржижевски пять раз становился победителем чемпионата NCAA и три раза приводил сборную США к золотым медалям Олимпийских игр. Дважды под его руководством национальная команда США выигрывала чемпионат мира. В 2001 году Кржижевски был включён в Зал славы баскетбола.