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Феноменальный бросок Юля, мощный блок-шот Клайберна — в топ-10 моментов 4-го тура Евролиги

Феноменальный бросок Юля, мощный блок-шот Клайберна — в топ-10 моментов 4-го тура Евролиги
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Евролига представила топ-10 моментов 4-го тура регулярного чемпионата.

В подборке представлены фантастическое попадание из-за дуги защитника «Реала» Серхио Юля, убойный блок-шот форварда ЦСКА Уилла Клайберна, сокрушительный путбэк-данк центрового «Зенита» Алекса Пойтресса, спасительный лэй-ап «большого» «Барселоны» Брэндона Дэвиса в концовке основного времени матча с «Монако», зубодробительный бросок сверху центрового «Маккаби» Джалена Рейнольдса, потрясающий баззер форварда «Милана» Константиноса Митоглу. Лучшим моментом тура признан зрелищный аллей-уп баскетболистов «Монако» Роба Грэя и Якубы Уаттары.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

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