Феноменальный бросок Юля, мощный блок-шот Клайберна — в топ-10 моментов 4-го тура Евролиги
Поделиться
Евролига представила топ-10 моментов 4-го тура регулярного чемпионата.
В подборке представлены фантастическое попадание из-за дуги защитника «Реала» Серхио Юля, убойный блок-шот форварда ЦСКА Уилла Клайберна, сокрушительный путбэк-данк центрового «Зенита» Алекса Пойтресса, спасительный лэй-ап «большого» «Барселоны» Брэндона Дэвиса в концовке основного времени матча с «Монако», зубодробительный бросок сверху центрового «Маккаби» Джалена Рейнольдса, потрясающий баззер форварда «Милана» Константиноса Митоглу. Лучшим моментом тура признан зрелищный аллей-уп баскетболистов «Монако» Роба Грэя и Якубы Уаттары.
Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.
Комментарии
- 16 октября 2021
-
15:18
-
14:32
-
14:25
-
13:53
-
12:45
-
11:42
-
10:49
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
04:47
-
01:10
-
00:08
- 15 октября 2021
-
23:44
-
22:46
-
22:31
-
21:55
-
20:04
-
19:25
-
19:19
-
19:10
-
17:23
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
14:00
-
13:16
-
11:55
-
10:35
-
09:24
-
08:40
-
08:34
-
08:24
Партнерский контент