Чемпион НБА составил топ-75 игроков всех времён. Леброн — первый и опережает Джордана

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс составил рейтинг топ-75 игроков Национальной баскетбольной ассоциации всех времён.



Лучшим игроком, по мнению Перкинса, является лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. На втором месте в списке Кендрика легендарный игрок «Чикаго Буллз» Майкл Джордан. Персональную тройку лучших Перкинса замкнул член Зала славы Карим Абдул-Джаббар.



В десятку также вошли легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон, трёхкратный чемпион НБА Ларри Бёрд, знаменитый в прошлом баскетболист Шакил О`Нил, выдающийся баскетболист Уилт Чемберлен, пятикратный чемпион НБА Тим Данкан, знаменитый игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант и 11-кратный чемпион НБА Билл Расселл.

Фото можно посмотреть на официальной странице Перкинса в «Инстаграме».