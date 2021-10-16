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Названа зарплата самого низкооплачиваемого легионера баскетбольного «Зенита»

Названа зарплата самого низкооплачиваемого легионера баскетбольного «Зенита»
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Американский атакующий защитник Коннер Фрэнкамп является самым низкооплачиваемым легионером в «Зените», сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Фрэнкамп получает чуть более 100 тысяч долларов. Ранее «Зенит» принял решение заявить Фрэнкампа на Единую лигу ВТБ. Изначально Фрэнкамп должен был стать девятым легионером в составе команды — по регламенту Единой лиги ВТБ в заявку может быть включено только восемь иностранцев. Однако клуб сделал замену, поскольку разыгрывающий Шабазз Напьер, вероятно, не сможет играть до нового года из-за серьёзного растяжения связок голеностопа.

Фрэнкамп перешёл в «Зенит» из «Мурсии» в нынешнее межсезонье. В прошлом сезоне Фрэнкамп набирал в среднем 15,7 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора за 26 минут в 25 матчах испанской лиги ACB. Коннер стал четвёртым в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, уступив только Гиорги Шермадини (16,5 очка), Алексе Аврамовичу (16,4 очка) и Мело Тримблу (16,4 очка). До перехода в «Мурсию» Фрэнкамп выступал за греческий «Ретимно» и болгарский «Берое». В «Зените» американец проводит четвёртый сезон в профессиональной карьере

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