Джинобили назвал игроков, против которых невозможно обороняться. В списке нет Джеймса

4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили назвал соперников, против которых практически невозможно играть в обороне. Джинобили не включил в список форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.



«Таких парней наверное три или четыре. Я бы выделил Майкла Джордана, Коби Брайанта, Кевина Дюранта и Стефена Карри», — цитирует Джинобили Hoops Hype.



В НБА Джинобили защищал цвета только «Сан-Антонио», проведя в его составе 16 лет. Он был выбран на драфте 1999 года под 57-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2002/2003. Аргентинский защитник стал четырёхкратным чемпионом НБА, был признан лучшим шестым игроком сезона-2007/2008, дважды был включён в третью символическую сборную сезона и дважды приглашался на Матч звёзд. Он завершил карьеру в 2018 году.