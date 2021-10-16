Джинобили назвал игроков, против которых невозможно обороняться. В списке нет Джеймса

4-кратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили назвал соперников, против которых практически невозможно играть в обороне. Джинобили не включил в список форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.
«Таких парней наверное три или четыре. Я бы выделил Майкла Джордана, Коби Брайанта, Кевина Дюранта и Стефена Карри», — цитирует Джинобили Hoops Hype.
В НБА Джинобили защищал цвета только «Сан-Антонио», проведя в его составе 16 лет. Он был выбран на драфте 1999 года под 57-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2002/2003. Аргентинский защитник стал четырёхкратным чемпионом НБА, был признан лучшим шестым игроком сезона-2007/2008, дважды был включён в третью символическую сборную сезона и дважды приглашался на Матч звёзд. Он завершил карьеру в 2018 году.
- 16 октября 2021
-
18:56
-
18:44
-
18:16
-
18:06
-
16:36
-
15:18
-
14:32
-
14:25
-
13:53
-
12:45
-
11:42
-
10:49
-
09:30
-
09:01
-
09:00
-
08:58
-
08:53
-
04:47
-
01:10
-
00:08
- 15 октября 2021
-
23:44
-
22:46
-
22:31
-
21:55
-
20:04
-
19:25
-
19:19
-
19:10
-
17:23
-
16:15
-
15:50
-
14:51
-
14:00
-
13:16
-
11:55