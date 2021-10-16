«Нижний Новгород» проиграл «Калеву», «Автодор» обыграл «Цмоки» в матчах Единой лиги ВТБ
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным БК «Нижний Новгород» и БК «Калев» из Эстонии. Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 71:65.
«Калев» с первой четверти захватил инициативу в матче и практически не отпускал лидерство до конца игры.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал защитник Сайлас Мэлсон, набравший 18 очков. Также 16 очков на счету защитника Крегора Хермета. В составе хозяев паркета 14 очками отметился Иван Стребков, 11 очков на счету Ильи Платонова.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 17:00 МСК
Нижний Новгород
Нижний Новгород, Россия
Окончен
65 : 71
Калев
Таллин, Эстония
Нижний Новгород: Стребков - 14, Джонс - 11, Платонов - 11, М. Кулагин - 10, Антипов - 5, Чадов - 5, Ганькевич - 3, Йованович - 2, Торопов - 2, Фрейманис - 2, Карданахишвили, Личутин
Калев: Мэлсон - 18, Хермет - 16, Берри - 10, Китсинг - 9, Нургер - 9, Льюис - 7, Силиньш - 2, Витолс, Дорбек, Курбас, Халлер
В других матчах игрового дня саратовский «Автодор» на домашней арене обыграл «Цмоки-Минск» (96:79), а «Астана» оказалась сильнее БК «Зелёна-Гура» (84:70).
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
95 : 79
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Автодор: Джонсон - 18, Джерретт - 11, Скрабб - 10, Фандеберк - 10, Чери - 10, Колесников - 8, Минченко - 8, Сергеев - 6, Шакич - 6, Петенев - 3, Пранаускис - 3, Квитковских - 2
Цмоки-Минск: Апшоу - 18, Близнюк - 14, Уорнер - 14, Кларк - 13, Янкович - 8, Белянков - 6, Поролев - 4, Тростинецкий - 2, Дуду, Стабровский, Стубеда, Эрнандес-Зиненко
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
16 октября 2021, суббота. 11:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
84 : 70
Зелёна-Гура
Зелёна-Гура, Польша
Астана: Бэрфорд - 24, Хики - 24, Спенсер - 11, Бажин - 8, Мурзагалиев - 6, Кэмпбелл - 3, Марчук - 3, Тихоненко - 3, Гаврилов - 2, Балашов, Пан, Щербак
Зелёна-Гура: Ненадич - 14, Дево - 12, Мазурщак - 11, Апич - 9, Майер - 6, Брембли - 5, Зысковски - 4, Фрейзер - 4, Konrad Szymanski - 3, Сулима - 2, Трачик
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