«Нижний Новгород» проиграл «Калеву», «Автодор» обыграл «Цмоки» в матчах Единой лиги ВТБ

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местным БК «Нижний Новгород» и БК «Калев» из Эстонии. Встреча завершилась победой гостей паркета со счётом 71:65.



«Калев» с первой четверти захватил инициативу в матче и практически не отпускал лидерство до конца игры.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал защитник Сайлас Мэлсон, набравший 18 очков. Также 16 очков на счету защитника Крегора Хермета. В составе хозяев паркета 14 очками отметился Иван Стребков, 11 очков на счету Ильи Платонова.

В других матчах игрового дня саратовский «Автодор» на домашней арене обыграл «Цмоки-Минск» (96:79), а «Астана» оказалась сильнее БК «Зелёна-Гура» (84:70).