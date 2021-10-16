Американский рэпер — о спорном наряде Уэстбрука: мы должны защищать наших детей от такого
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Рэпер Буси Бадазз, также известный как Лил Буси, раскритиковал игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Расселла Уэстбрука за выбор одежды во время сентябрьской Недели моды в Нью-Йорке.
«Как папы мы должны защищать своих детей от таких прикидов. Честно говоря, ситуация заходит слишком далеко — это уже не шутки.
Как отцы мы должны сказать своим детям: «Это дерьмо, сынок. Да, тебе может нравиться баскетбол, тебе может нравиться этот игрок, но вот этот прикид дерьмовый, он совсем не крутой, сынок», — цитирует Лил Буси Laker Daily.
Фото доступно в официальном «инстаграме» Расселла Уэстбрука.
Ранее Уэстбрук дал комментарий по поводу введения нового правила, касающегося неестественных движений атакующих игроков во время исполнения бросков.
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