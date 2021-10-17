Появилась новая информация по иску Ванессы Брайант

Суд округа Лос-Анджелес заставляет Ванессу Брайант, вдову легенды НБА Коби Брайанта, и других членов семьи пройти психиатрическую экспертизу, сообщает USA Today.
Ванесса Брайант подала иск на шерифа округа Лос-Анджелес из-за фотографий, которые были сделаны на месте крушения вертолёта, когда погибли её муж, их дочь Джианна и ещё семь человек. В иске утверждается, что не менее восьми заместителей шерифа делали фото места трагедии на свои мобильные телефоны, после чего использованы снимки в личных целях, не для проведения расследования.
Ванесса требует компенсацию за халатность, вторжение в частную жизнь и умышленное причинение морального ущерба. Суд считает, что Ванесса и другие члены семьи должны пройти психиатрическую экспертизу, чтобы доказать причинение морального вреда. Адвокаты Ванессы Брайант категорически против этого и оспаривают предложение суда.
«Для оценки характера и степени эмоционального стресса, вызванного неправомерным поведением обвиняемых, присяжным не нужен эксперт. И, конечно же, не требуется никакая принудительная восьмичасовая психиатрическая экспертиза», — утверждается в заявлении защитников Ванессы Брайант.
Напомним, 41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё семь человек погибли 26 января 2020 года при крушении вертолёта в Калабасасе, штат Калифорния.
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