Стало известно, когда Грег Попович покинет пост главного тренера «Сан-Антонио»

Организация «Сан-Антонио Спёрс» готовится к тому, что главный тренер Грег Попович завершит карьеру в ближайшие два года, сообщает инсайдер ESPN Джордан Шульц на своей странице в «Твиттере».
Клуб уже начал поиски замены Поповичу как внутри организации, так и за ее пределами. Среди возможных сменщиков Поповича из системы «Спёрс» называются бывшие игроки клуба Ману Джинобили и Тим Данкан, а также нынешняя ассистентка в штабе Бекки Хэммон.
72-летний Попович — самый возрастной тренер в истории НБА. Он возглавляет в «Сан-Антонио» с 1996 года и за это время выиграл пяти чемпионских титулов. Поповичу осталось выиграть 26 матчей, чтобы обойти Дона Нельсона и стать лидером в истории НБА по количеству побед на посту тренера. В данный момент Попович находится на третьем месте с 1 310 победами, уступая Нельсону (1 335) и Ленни Уилкенсу (1 332).
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