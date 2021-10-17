Кайри Ирвинг назвал неповторимого великого игрока НБА

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выразил мнение об игроке Национальной баскетбольной ассоциации, чей уровень повторить будет не по силам никому.



Как сообщает Yardbarker, Кайри посмотрел в «Инстаграме» одно из видео легендарного Майкла Джордана, где тот заявил, что больше никогда не будет ещё одного Майкла Джордана. После этого Ирвинг заявил, что согласен с таким высказыванием прославленного баскетболиста.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.