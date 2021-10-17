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Кайри Ирвинг назвал неповторимого великого игрока НБА

Кайри Ирвинг назвал неповторимого великого игрока НБА
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Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг выразил мнение об игроке Национальной баскетбольной ассоциации, чей уровень повторить будет не по силам никому.

Как сообщает Yardbarker, Кайри посмотрел в «Инстаграме» одно из видео легендарного Майкла Джордана, где тот заявил, что больше никогда не будет ещё одного Майкла Джордана. После этого Ирвинг заявил, что согласен с таким высказыванием прославленного баскетболиста.

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго». Он также выступал за «Вашингтон Уизардс», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался MVP НБА и 14 раз принимал участие в Матче звёзд. В среднем за карьеру в лиге он набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи.

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