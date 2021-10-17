УНИКС в овертайме вырвал победу в матче с «Енисеем»

Казанский УНИКС одержал непростую победу в выездном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Енисеем». Встреча завершилась со счётом 80:83 ОТ (13:15, 21:13, 16:20, 11:14) в пользу гостей.

Стартовая четверть осталась за баскетболистами казанского клуба. Вторую десятиминутку хозяева провели намного увереннее, благодаря чему на большой перерыв уходили при преимуществе в шесть очков.



Третья четверть проходила в равной и упорной борьбе. Небольшой перевес по её итогам был на стороне УНИКСа. На заключительный отрезок основного времени встречи гости выходили при остывании в 4 очка и благодаря уверенной игре в концовке сумели его нивелировать, переведя матч в овертайм, где в итоге и вырвали победу.

В составе УНИКСа чаще всего кольцо соперников поражал Марио Хезонья (28). У «Енисея» больше всего очков на счету Района Брауна (21).